Edebiyat uyarlamaları can simidi gibi...

Yapımcılar, senaryo konusunda sıkıntı çektiklerinde, soluğu edebiyatuyarlamalarında alıyor.

Aslında doğru da yapıyorlar. En azından sağlam bir kurgu, ilginç bir öyküyle yola çıkmış oluyorlar böylece. Yeter ki, “Dizi tuttu, uzatalım” havasına girmesinler. O zaman hem esere saygısızlık yapılıyor, hem de seyirciye... Bugüne kadar, “Yaprak Dökümü”, “Aşk-ı Memnu”, “Fatih Harbiye”, “Dudaktan Kalbe”, “Çalıkuşu” gibi unutulmaz romanlar, ekranlarda

da seyircinin gözdesi oldu. Bu örnekler varken, garantici olmak hem yapımcı, hem kanal açısından kabul edilebilir bir tercih sebebi. Bu yıl uyarlanacak dizilerden ikisi belli oldu: Peyami Safa’nın “Cingöz Recai”si ve Halit Ziya Uşaklıgil’in “Kırık Hayatlar” ı... “Kırık Hayatlar”, tıpkı Uşaklıgil’in bir diğer eseri “Aşk-ı Memnu” gibi yıllar sonra ikinci kez TV için çekilecek. Tabii, bu durum yapımcıya ilkinin üstüne çıkmak gibi bir sorumluluk da ekleyecek.