Edirne’de neler oldu? Akşener’in ziyaretinden notlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahlat-Tatvan-Adilcevaz’dan sonra ikinci ziyaretini Edirne’ye gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan Akşener ve İYİ Partilileri Edirne’nin giriş ilçesi Havsa’da çok sayıda vatandaş karşıladı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen gelen kişilerin şıklığı dikkat çekiciydi. Özellikle kadınların ilgisi bir hayli fazlaydı. Burada fotoğraf çektirme taleplerini kırmayan Akşener’in sıradaki durağı Havsa’daki hayvan pazarı oldu. Konvoyun başı pazarın girişindeyken konvoyun sonu daha yoldaydı.

Besici İsyanda

Hayvan pazarında ise besicilerin hükümete öfkesi dikkat çekiyordu. Akşener’i gören besicilerin hemen hemen hepsi yem fiyatlarından dertliydi. Besicilerden birinin sözleri ise oldukça çarpıcıydı: “Önceki yıl 150 olan hayvan sayım geçen sene 120’ye, bu yıl ise 70’e düştü. Böyle giderse önümüzdeki yıl 50’ye düşerim. Hayvancılık bitmiş durumda, ithal eti desteklemek yerine yerli yatırımın önü açılmalı. Böyle giderse hayvancılık bitme noktasına gelecek.”

Akşener besicilerin sorunlarını dinledikten sonra Edirne’ye geçti. Burada kadınlarla bir araya gelen Akşener önemli açıklamalar yaptı.

Konuşmasının başında görüntü almak isteyen basın mensuplarına teşekkür eden Akşener, salondan da gazeteciler için alkış istedi.

Burada yaptığı açıklamada Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yapan Akşener’e büyük bir destek vardı. Ne zaman “Atatürk” dese salonda büyük bir alkış tufanı kopuyordu.

Atatürk’ün kadınlara verdiği haklara vurgu yapan Akşener, bu sayede sınavları kazanarak yatılı okullarda okuduğunu belirtti. “Bugün karşınızdaysam Cumhuriyet’in, Atatürk’ün kadınlara tanıdığı haklar sayesindedir. Atatürk yola çıktığında kendisine en büyük desteği kadınlar vermiştir. İYİ Parti de bir kadın hareketidir, Türkiye’ye iyi gelmek için yola çıktık” şeklinde konuşan Akşener’e salondan bir dinleyici göz yaşları içinde “Bir Cumhuriyet kadını çıktı ve tüm Türkiye ‘Atatürk’ demeye başladı” diye bağırdı. Bu çıkışa tüm salonun alkışlarla destek verdiği görüldü.

Akşener, coşkuya “Allah’ın sopası yok ‘Anıtkabir’de put gibi dikilmem’ diyenler en önde saygı duruşunda bulunmaya başladılar” sözleriyle cevap verdi.

Konuşması sırasında hükümete de yüklenen Akşener, “Reza Zarrab’ın 26 yaşında milyar dolarlık para trafiğini bana mantıklı bir açıklamasını yapsınlar, ama yapamazlar. Şimdi itiraflara başladığı söyleniyor. Yakında yandaş medyadan ‘Zarrab hükümetimizi zor durumda bırakmak için sızdırılmış bir ajandı’ yorumlarını duyarsanız şaşırmayın” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, MHP’li yöneticilerin kendileri hakkındaki ithamlarını ciddiye almadıklarını belirtirken şunları söyledi: “Arkadaşlarıma da söyledim. Bu tipte saldırılar olacaktır, biz bu polemiklerin içerisinde olmayacağız. Partimize 10 MHP’li vekil geleceği şeklinde bana ulaşan herhangi bir bilgi yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ortak aday çıkarmamız söz konusu değildir.”

Başörtüsünü liseli kıza hediye etti

Programına, Balkan Şehitliği ziyareti ile devam eden Akşener, yanında divan kurulu ve kurucu üyelerle birlikte anıta gidip dua okudu.

Bu sırada şehitliğin önünde heyecanlı sesler duyduk. Kafamızı çevirdiğimizde bir grup genç kız, Akşener’e koşup sarılıyordu. İstanbul’da bir lisede okuduklarını söyleyen kızlar, anıtı ziyaret için gelmişlerdi. İlgi karşısında Akşener’in gözleri dolarken kızlardan birine “Sana hediye etmek istiyorum” diyerek başörtüsünü uzattı. Genç kızın sevinci gözlerinden okunuyordu. Başörtüsüne sımsıkı sarıldı ve teşekkür etti.

Buradan Adalet Kasrı’na geçen Akşener, devlet olmanın önemine vurgu yapan bir mektup okudu... Mektubu bir gül ile kasrın önüne bıraktı.

Sayısı her geçen dakika artan kalabalıkla kent merkezine geçildi. Burada esnaf ziyareti yapan Akşener’e yoğun bir ilgi vardı. 5 dakikalık yol yaklaşık yarım saatte tamamlanabildi.

Padişahların sefere çıkmadan önce namaz kıldığı camideydi

Akşener, esnafla buluşmasından sonra Eski Cami’ye gitti. Buranın özelliği Osmanlı padişahlarının sefere çıkmadan önce namaz kıldıkları cami olması.

Akşener, caminin tarihi hakkında bilgiler aldıktan sonra namazını kılıp camiden ayrıldı.

Akşener’in son durağı ise Edirne’nin en merkezi yeri olan Saraçlar Caddesi’ydi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Akşener’i dinlemeye gelen vatandaşların programı yoğun bir ilgiyle takip ettiklerini gördük. Akşener burada da Cumhuriyet ve Atatürk vurgulu bir konuşma yaptı.

Meral Akşener’in programları gerçekten çok yoğun geçiyor. Gittiği her yerde de olumlu tesirler bırakıyor. Doğu ya da Batı fark etmiyor. Söylemlerini Atatürk ve Cumhuriyet üzerine oturturken, camide namazını kılmayı ihmal etmiyor.

Programlarını yakından takip eden biri olarak söylemeliyim ki; Akşener kutuplaşmaya savaş açmış durumda. Bu tempoyu sürdürebilirse oy oranı her geçen gün artacaktır. Genç kızların Akşener’i görür görmez attıkları heyecanlı çığlıklar ise her şeyi özetliyor.