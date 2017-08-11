EDOK ne demek?

Ankara'da devam eden EDOK Davası'nda emekli Korgeneral Abdullah Barutçu tahliye edildi. Zekai Aksakallı'dan önce Özel Kuvvetler Komutanı olan Barutçu'nun gözyaşlarına hakim olamadığı savunmasını izlediğimde "Bu adamı niye içeri atarlar ki?" diye iç geçirmiştim. Savcı tahliyesini istedi. Dosyaya son derece hakim olan heyet de tahliyesine karar verdi. Duruşma 9 Ekim'e ertelenirken sanıkların özel ve makam telefonlarının HTS kayıtları istendi. O geceki telefon görüşmelerini saniye saniye Metin İyidil'in avukatı Abdullah Kaya zaten çıkarttırmış. Kuleli ve Harb Okulundan arkadaşım olan Kaya uzun yıllar askeri hakim olarak çalışmış titiz bir hukuk adamı. Ergenekon kumpasında Levent Göktaş'ın avukatlığını üstlenmişti. Tıpkı Serdar Öztürk gibi Kaya'yı da tutuklamak istediler, şüpheli diye ifadesini aldılar. Kaya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulan "Şike Kumpası Davası"nda savunmanın başındaydı. Çocukluğundan beri tanırım. İnanmadığı, sonuç alamayacağı davaları eşi ile beraber yüklenmez. Benim bildiğim onlarca teklifi geri çevirdi. "Şeytan ayrıntıda gizlidir" derler. Ayrıntıyı öğrenebilmek için Kaya'ya EDOK'u sordum. Zira bizim üniformalı olduğumuz yıllarda yoktu. Gülerek "Generaller ve albaylar mezarlığıdır" dedi. Dünkü duruşmada da bu sözlerini tekrarladı. EDOK, dünkü yazımda belirttiğim gibi kızak görev. Başında bir orgeneral var. 15 Temmuz'da Kamil Başoğlu vardı ve o gece don-gömlek lojmandan derdest edilerek darbenin üssü Akıncılara kaçırıldı.

Başoğlu'nun altında 4 korgeneral var. Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil. Eğitim Kolordu Komutanı Korgeneral Faruk Şengün. Kocaeli'nde bulunan Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal ve Okullar Komutanı Korgeneral Abdullah Barutçu. Bunların altında ise Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit. Koçyiğit'in altında 5-6 Daire Başkanı Tuğgeneral ve yüzden fazla albay, yarbay, binbaşı. Bunların çoğunluğu görev süreleri bitmemiş ya da son yılları olan personel. Çoğunluğu sırası gelince emekli olur.

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O gece EDOK Komutanı, Kemal Başoğlu evinden eşinin yanında derdest edilince Başoğlu'nun eşi önce Metin İyidil'i arıyor. O sırada İyidil de evinde ailesi ile beraber, kızının yeni iş yerine dair görüşme yapmakta. Eşinin kaçırıldığını söyleyen bayan Başoğlu'nun telefonu üzerine İyidil de doğal olarak sıranın kendisine gelebileceği endişesi ile sivil elbiseli olarak özel aracına binerek evinden ayrılıyor ve en yakın arkadaşlarını telefon ile arıyor. Aradığı kişi Eğitim Kolordu Komutanı devre arkadaşı Korgeneral Faruk Şengün. Başoğlu'nun derdest edildiğini acilen buluşmaları gerektiğini söylüyor. Ortak arkadaşları emekli albayın evinde buluşmalarını teklif ediyor. Kocaeli'nde bulunan Mehmet Daysal'ı arayıp oradaki durumu soruyor. 22:19'da başlayan telefon trafiği hiç durmuyor. İyidil ve Şengün kendilerine bağlı birlikleri arayarak sıkıyönetim emrinin sahte ve hukuksuz olduğunu belirtiyorlar. Ankara'daki Garnizon Komutanı olan Korgeneral Metin Gürak'la da defalarca görüşüyor. Gece saat 03:00 civarında sırayla CNN Türk, NTV, Kanal 24, Kanal 7, TRT, Fox TV'ye bağlanıp darbe girişiminin hukuksuz olduğunu vurguluyor. 04:00'de TRT ve Habertürk'te ve bütün bu görüşmeleri yaparken yanında Korgeneral Faruk Şengün var. İşin ilginç yanı 15 Temmuz'dan sonra Faruk Şengün 4. Kolordu Komutanı oluyor. Mehmet Daysal göreve devam ediyor. Ama, lojmanın üzerinden uçakların uçtuğu, helikopterlerin ateş açtığı sırada eşi ve çocuklarını korumak için sığınağa giren Abdullah Barutçu ve Metin İyidil şüphe üzerine tutuklanıyor. Diğer tutuklulardan Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu, darbecilerin görevlendirme listesinde kurmay başkanlığına atanmış. Yanıkoğlu ile ilgili iddialar ciddi.

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Bu davalardaki önemli kriterlerden birisi de görevlendirme listesi. Darbecilerin görevlendirme listesinde Metin İyidil Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine verilmiş. Mehmet Daysal, Faruk Şengün, Ömer Paç, Metin Temel de öyle. Ancak o gece İyidil ile telefonda görüşüp, darbeye karşı çıkan Korgeneral Yıldırım Güvenç'in görevlendirmede TRT Genel Müdürlüğü'ne atanması yüzünden tutuklu olduğunu vurgulamalıyım. Aynı şekilde darbe sırasında Antalya'da tatilde olan Korgeneral Erdal Öztürk'ün de I. Ordu Komutanı olarak atandığı için tutuklu bulunduğunu vurgulamalıyız. Dün tahliye olan Abdullah Barutçu için de görevlendirmede "Devam" yazısı var.

Yarınki yazıyla görevlendirme listesini mercek altına alalım. O kadar çok tezat var ki... İşin içinden çıkmak zor ama imkansız değil.