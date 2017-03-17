Edremit Belediyesi'nden o duvar yazısına cevap!

Balıkesir Edremit Belediyesi kendilerine sitem eden gence Twitter'dan cevap verdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, aşkını ilan ettiği karalama belediye tarafından silinince, sprey boyasıyla aynı duvara sitem dolu bir mesaj yazdı: "Belediye amca duvardan silmek kolay, kolaysa gel kalbimden silsene." Belediye ise bu yazılamayı belediyenin sosyal medya hesabından "Silersek, ciğerimiz kurusun" yorumuyla paylaştı.