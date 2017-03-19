Efsane müzisyen hayatını kaybetti

Rock and roll'un efsane ismi Chuck Berry, 90 yaşında hayatını kaybetti. Efsane sanatçının ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Missouri eyaletine bağlı St. Charles Bölgesi polisinden yapılan açıklamada, Berry’nin öğle saatlerinde evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Chuck Berry 70 yıllık kariyerinde, “Roll Over Beethoven” ve “Johnny B. Goode” gibi klasiklerin de aralarında bulunduğu çok sayıda hit’e imza attı.

Berry’nin “Johnny B. Goode” ve “Sweet Like Sixteen” gibi şarkıları, rock and roll dünyasına girmek isteyen hemen tüm grupların ve gitaristlerin öğrenmesi gereken eserlerin başındaydı.

1984 yılında Yaşam Boyu Başarı Grammy Ödülü’ne değer görülen ünlü yıldız, 1986 yılında da Rock and Roll Hall of Fame’e dahil edildi.

Berry’nin ölüm haberinin duyulmasının ardından üst düzey sanatçılar sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

Bruce Springsteen, “Chuck Berry, rock müziğinin en büyük uygulayıcısı, gitaristi ve dünyaya gelmiş en büyük halis rock ‘n’ roll yazarıydı” ifadesini kullandı.

Romancı Stephen King, “Chuck Berry öldü. Bu kalbimi kırıyor, fakat 90 yaş, rock and roll için kötü değil. Ebediyen Johnny B. Goode” yazdı.

The Rolling Stones’un resmi hesabından ise şöyle bir açıklama yapıldı: “The Rolling Stones, Chuck Berry’nin ölüm haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyor. Rock ‘n’ roll’un hakiki öncüsüydü ve bizim üzerimizde büyk etkisi vardı. Chuck sadece harika bir gitarist, şarkıcı ve icracı değil, en önemlisi bir şarkı yazarı ustasıydı. Şarkıları ebediyen yaşayacak.”

Chuck Berry efsanesini belki de en iyi anlatan, 1980 yılında ölen bir başka efsane John Lennon’du. İngiliz müzisyen, “Rock and roll’a başka bir isim vermeye çalışsanız, ‘Chuck Berry’ diyebilirsiniz” demişti.

1926 yılında Missouri, St. Louis’de dünyaya gelen Berry, ilk hit şarkısı Maybellene’i 1955 yılında yayınlamıştı.

Berry, geçen yıl yaklaşık 40 yıl aranın ardından ilk albümünü çıkaracağını açıklamıştı. Efsane müzisyen albümünü 68 yıllık hayat arkadaşı Themetta “Toddy” Suggs’a ithaf etmişti.