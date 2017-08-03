Efsane spiker Yalçın Çetin, beIN Sports’ta

TRT'nin efsane spikeri Yalçın Çetin, beIN Sports ile anlaşmaya vardı.

Uzun yıllardır spor spikeri olarak görev yapan Yalçın Çetin, futbolseverlerin unutmayacağı birçok maçı anlatmıştı. Yalçın Çetin, TRT’ye bugün istifasını vererek İstanbul’a taşınıyor. Süper Lig maçlarını yayınlayan beIN Sports ile anlaşmaya varan tecrübeli spiker, artık lig maçlarıyla evlere konuk olacak.

Birçok Avrupa kupası, Dünya Kupası ve temsilcilerimizin maçlarını anlatan Yalçın Çetin, beIN Sports’ta programda sunuculuk yapmayacak ve hafta sonu Süper Lig maçlarını anlatacak. Tecrübeli televizyoncunun TFF 1. Lig maçlarını da anlatması bekleniyor.

beIN Sports bu sezon Güntekin Onay, Önder Özen, Bülent Korkmaz, Roksan Kunter’i kadrosuna katmıştı.