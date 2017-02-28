Bugünkü YENİÇAĞ »

Ege Üniversitesi Rektörü açığa alındı

»
Ege Üniversitesi Rektörü açığa alındı
Yükseköğretim Kurulunca, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "Hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığı, rektörlüğe vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ege Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atanmıştır" denildi.

Etiketler:
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Hürriyet'ten 'karargah rahatsız' açıklamasıHürriyet'ten 'karargah rahatsız' açıklamasıFETÖ'cü sanıktan hakimin sorusuna ilginç cevapFETÖ'cü sanıktan hakimin sorusuna ilginç cevapABD üniformalı, Öcalan posterli yemin töreniABD üniformalı, Öcalan posterli yemin töreniEge Üniversitesi Rektörü açığa alındıEge Üniversitesi Rektörü açığa alındıFETÖ'den aranıyordu böyle yakalandıFETÖ'den aranıyordu böyle yakalandıSuriyeliler Türk gencini bıçakladı!Suriyeliler Türk gencini bıçakladı!Pamukoğlu: 'Evet' de 'Hayır' da çıksa seçim gelebilir!Pamukoğlu: 'Evet' de 'Hayır' da çıksa seçim gelebilir!Özdağ: Vali ve kaymakamlara baskı uygulanıyorÖzdağ: Vali ve kaymakamlara baskı uygulanıyorİstanbul Üniversitesi'nde 23 Gözaltıİstanbul Üniversitesi'nde 23 GözaltıTSK'dan 'Karargah Rahatsız' açıklamasıTSK'dan 'Karargah Rahatsız' açıklaması
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti