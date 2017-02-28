Ege Üniversitesi Rektörü açığa alındı
Yükseköğretim Kurulunca, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "Hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığı, rektörlüğe vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ege Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atanmıştır" denildi.
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