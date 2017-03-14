Ege üstünden yürütülen Bizans projesi...

Ege'de işgal edilen adalarımızla ilgili skandallara her gün bir yenisi daha ekleniyor. 14 yıldır meydanı boş bulan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı izlediği küstah ve cüretkar tavır Ege ile de sınırlı değil. Ege'de işgal edilen 18 ada ve 1 kayacığımızın arkasında daha büyük derin bir proje var. Bugün, bu hain emellere tüm boyutları ile açıklık getireceğiz. Önce yazının flaşını verelim;

Yunanistan, işgal ettiği adalarımızı bir taraftan askeri üs haline getirirken diğer taraftan da kiliseler inşa ediyor. Bu kiliselerin papazları da İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi tarafından atanıyor. Hain projeyi belgeleriyle daha kapsamlı izah edebilmek adına gelişen son sıcak haber ile devam edelim;

İşgal edilen adalarımızdan birisi de Didim'in tam karşısında bulunan Bulamaç Adası. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in, 15 Şubat 2017'de (Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımızın meşhur Kardak fotoğrafının hemen ardından-aht-) Bulamaç'a gittiği ve adamızın ne halde olduğu ortaya çıktı. Ziyaret ile ilgili haber ve fotoğraflar, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı.

Stefanis, Bulamaç'a giderken hiçbir engelle karşılaşmadı. Stefanis'i taşıyan Yunan CH 47 Askeri Helikopteri Türk hava sahasını 2 mil ihlal etti ve Türk toprağı olan Bulamaç Adası'na indi. Korgeneral Stefanis, Aydın Bulamaç Adası'nda işgalci Yunan askerlerini denetledi. Ada, 6 millik Türk karasuları içinde.

Bulamaç Adası'na, kiliseler inşa edildiği ve Yunan bayrakları ile süslendiği de belgeleriyle ortaya çıktı.

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Türklüğe karşı sinsice yürütülen projeye açıklık getirirken, diğer taraftan da acı gerçeğin bir kez daha altını çiziyor:

"1943 Tarihli İngiliz haritasında ve 1951 tarihli Amerikan haritasında, Bulamaç Adası'nın, 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösterilmiş.

Bulamaç Adası, İstanbul'daki Büyükada ile aynı büyüklükte. Adaya Yunan askerleri ile birlikte top ve uçaksavar gibi ağır silahlar yerleştirilmiş. Yunan askerlerinin yerleştirildiği Bulamaç adası silah ve mühimmat deposu haline getirilerek ileri karakol haline dönüştürülmüş."

"Bizans Yeniden Hortluyor"

Ümit Yalım, Ege'de adalarımızın işgali ile yürütülen hain projenin detaylarını da YENİÇAĞ'a şöyle anlattı:

"Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle Bizans İmparatorluğu sona erdi. Bizans'tan geriye sadece Fener Rum Patrikhanesi kaldı. Bugünkü Yunanistan yönetimi de kendilerini Bizans'ın temsilcisi olarak görüyor. Yunanistan, topraklarını genişletmek ve Bizans'ı yeniden inşa etmek için çalışıyor ve kiliselerde ayinler düzenliyor. Yunan kiliselerinde yapılan ayinler sonuç verdi. Bizans'ı yeniden inşa etmek için stratejik ortak bulundu. Yunanistan, stratejik ortağı Erdoğan ve AKP Hükümetleri ile birlikte Bizans'ı yeniden inşa etmeye başladı.

Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin himayesinde, Türk vatandaşı olmayan altı yabancı papaz, Patrikhane'ye metropolit olarak atandı. Haziran 2004'te yapılan bu atama ile Lozan Antlaşması'nın 40 ve 45'inci maddesi ile anayasanın 90'ıncı maddesi ihlal edildi. Yurt dışından getirilen papazlardan birisi Yunan vatandaşı. Anılan papaz Rodos Adası'ndan getirildi. Dört bin Türk soydaşımızın yaşadığı Rodos Adası'nda, 1972 yılından beri Müftü yok. Rodos Adası'na Müftü atamaktan aciz Erdoğan ve AKP Hükümeti, Rodos Adası'ndaki papazın Fener Rum Patrikhanesine Metropolit olarak atanmasına destek ve onay verdi.

Patrikhane'ye atanan Metropolitlerden ikisi yine Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin himayesinde Rum cemaatin olmadığı İznik ve Bursa'ya atandı. Bursa'da "olmayan Rum cemaati" için atanan Metropolit Elpidophoros Lambriniadis, Bizans Dönemi Bursa haritası ile Yunanca ve İngilizce broşürler bastırdı. Bu atama ve faaliyetler, Yunanistan'dan getirilecek Rumların, Bursa ve İznik'e yerleştirilmesi için ön hazırlık kapsamında yapıldı. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak, Türkiye'de bulunan Bizans kiliseleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi ile onarılmaya başlandı.

Papazlar İstanbul'dan, Patrikhaneden!..

Bizans'ın yeniden inşası kapsamında, 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı alenen Yunan askerine teslim edildi. Yunan askerleri hiçbir karşı mukavemetle karşılaşmadan, elini kolunu sallayarak 2004 yılının Ekim ve Kasım aylarından itibaren adalarımızı işgal etmeye başladı. Adalarımıza kiliseler inşa edildi. Kiliselerin papazlarını İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi atıyor. Patrikhanenin internet sitesinde, işgal altındaki adaların doğrudan "Ekümenik Patrikliğin" yetkisi/yönetimi altına alındığı yazılmış. Yani işgalin içinde Fener Rum Patrikhanesi de var.

Bizans, Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetleri himayesinde yeniden hortluyor. Ege Denizi'ndeki adalarımız Yunan askerine teslim edilmek suretiyle Bizans'ın temeli atıldı. Sırada İzmir ve İstanbul mu var? Hepimiz Bizans mı olacağız?.."

Şimdi geriye, cevaplanması gereken tek soru kalıyor,

Eyy, Osmanlı ruhu neredesin?..

Gel de gör!..