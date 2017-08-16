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Ege'de deprem

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Ege'de deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 18.53'de Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 18.53’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.

Rasathane depremin şiddetini ilk olarak 4.7 olarak ölçerken daha sonra 4.6 olarak revize etti.

AFAD ise Ege Denizi’nde meydana gelen depremin 4.5 şiddetinde olduğunu duyurdu.

AYRINTILAR GELECEK…

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