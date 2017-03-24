Ege'de mülteci botu battı

Kuşadası Güzelçamlı Davutlar Mevkii civarında bir mülteci botu battı ihbarının üzerine Sahil Güvenlik botlarının bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarma çalışması başlatırken, kıyıya vuran cesetler olduğu bildirildi.Şu ana kadar 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, 8 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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