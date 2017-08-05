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Ege'de yine deprem!

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Ege'de yine deprem!
Ege Denizi'nde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre saat 06.20'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.96 Km derinlikte meydana gelen depremin  İzmir'in Dikili ilçesi'ne 15.86 Km uzaklıkta olduğu belirtildi. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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