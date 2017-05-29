Bugünkü YENİÇAĞ »

Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

»
Ege'de Yunan savaş uçağı düştü
Yunanistan’da, Skopelos Adası yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Yunanistan’da, Eğriboz Yarımadası’nın (Eyvia) kuzeyinde yer alan Skopelos Adası yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Yunan basını, uçağın eğitim uçuşu sırasında motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğünü, otomatik fırlatma sistemini kullanan pilotun kurtulduğunu duyurdu.

Kazanın ardından Sakız ve Midilli adalarından havalanan 2 Puma helikopter ve bölgede seyreden gemiler tarafından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Putin ve Macron'dan Suriye mesajıPutin ve Macron'dan Suriye mesajı"Trump sarhoş gibi davranıyor""Trump sarhoş gibi davranıyor"Trump, damadına böyle sahip çıktıTrump, damadına böyle sahip çıktıPYD'ye Rus bayraklı koruma!PYD'ye Rus bayraklı koruma!Ege'de Yunan savaş uçağı düştüEge'de Yunan savaş uçağı düştüLiderler Trudeau'yu böyle dışladıLiderler Trudeau'yu böyle dışladıMerkel: Başkalarına güvenecek dönemler geride kaldıMerkel: Başkalarına güvenecek dönemler geride kaldıİngiliz gazeteden çarpıcı Türkiye yorumu!İngiliz gazeteden çarpıcı Türkiye yorumu!ABD'den Kuzey Kore hakkında tehdit gibi açıklama!ABD'den Kuzey Kore hakkında tehdit gibi açıklama!Trump görevden alınır mı?Trump görevden alınır mı?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti