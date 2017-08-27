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Ege’deki Türk adalarında Bizans bayrağı dalgalandırılıyor!

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Ege’deki Türk adalarında Bizans bayrağı dalgalandırılıyor!
Türklerin Bizans’ı yenip Anadolu’ya girdiği Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü anılırken, Ege’de adalarımızı işgal eden Yunanistan’ın yeni bir tahriki ortaya çıktı. Yunanlar, topraklarımıza Bizans bayrağı da asıyor.

Ege Denizi'nde uluslararası anlaşmalara göre, Türkiye'ye ait olan 18 adayı ve 1 kayalığı işgal eden Yunanistan'ın bu topraklara Bizans bayrağı astığı ortaya çıktı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre söz konusu fotoğrafların Yunan Ordusu'nun internet sitesinde yayınlandığını belirten Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Kurmay Albay Ümit Yalım, şu noktalara dikkat çekti

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– Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, 5 Ağustos 2017'de Bulamaç Adası'nı, 6 Ağustos 2017'de Kalolimnoz Adası'nı ziyaret etti. İşgal altındaki Türk topraklarını sık sık ziyaret eden Stefanis 13 Nisan 2017'de de Muğla'ya bağlı Kalolimnoz Adası'na giderek buradaki Yunan askeri birlikleri denetledi.
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KİLİSE ÇATISINDA BAYRAK

– Stefanis, adada inşa edilen kilise önündeki Bizans bayrağının altında işgalci Yunan askerleri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Stefanis'e hiçbir yetkili müdahale etmedi. Bu fotoğraf, Türk topraklarında Bizans Devleti'nin kurulduğunu gösteren somut bir belgedir. Bizans bayrağı, Bodrum Turgutreis'e bakan yamaca dikilmiş.

– Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un, 7 Mart 2017'de, Muğla Keçi Adası'nda elini kolunu sallayarak dolaşırken çekilen video görüntülerinde, kilise çatısında bulunan Bizans bayrağının dalgalandığı açıkça görülüyor. Yunan Devleti'nin en üst makamında bulunan Pavlopoulos tarafından, Türk topraklarında Bizans devletinin kurulduğu mesajı veriliyor.
 

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– Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un 16 Nisan 2017'de, Aydın Eşek Adası'nda çektirdiği fotoğrafta da Bizans bayraklarının dalgalandığı açıkça görülüyor.

– Lozan Antlaşması'nın “eşit haklar ilkesi” ve “mütekabiliyet” ilkesi sürekli ihlal ediliyor. Türk soydaşlarımızın Batı Trakya dışında bir tek dini örgütü yokken, yabancı papazlar Türk vatandaşı yapılıyor, İzmir, Bursa ve İznik'e metropolit atanıyor.

– Ada işgalleri ve metropolitliklerin açılmasıyla Bizans kurumlarının yapılanması tamamlanıyor.

– Türk topraklarında Bizans Devleti'nin kurulması engellenmelidir.

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