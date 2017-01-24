Ekmeğe zam gelecek mi?

İzmir'de 27 aydır ekmeğe zam alamayan fırıncılar 1 liradan satılan ekmeğin 250 gramına 25 kuruş zam istiyor.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Fikri Sırtı 27 aydır ekmeğe zam yapmadıkları belirterek, 2014 yılında bir çuval unun 60 TL'den bugün 75 TL'ye çıktığını kayanın 2.55 TL'den 3.47 TL'ye yükseldiğini, su giderinin 7.88'den 12.36'ye elektriğin 0.25'ten 0.35 olduğunu vurgulayarak, %25 zam yapılmasını istediklerini söyledi.

Sırtı, konuşmasının devamında "Un 27 ayda yüzde 25, maya yüzde 36, su yüzde 57, eletrrik yüzde 40, bir işçinin ortalama maliyeti yüzde 47 artarken ekmeğin fiyatı aynı kaldı. Toplam maliyetteki artış yüzde 41. Fırıncılar olarak yüzde 25 artış talep ediyoruz. Bu fiyatı komisyona verdik. Çünkü fırıncı artık ekmek üretemeyecek durumda" sözlerini kullandı.

300 BİN EKMEK KAÇAK SATILIYOR



İzmir ve ilçelerinde toplam günlük ekmek tüketimin 2.5 ile 3 milyon adet arasında değiştiğini dile getiren İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Fikrı Sırtı, günde 300 bin ekmeğin sokakta, pazarda kaçak satıldığını söyledi.

Sırtı, "Fırınlar yüzde 80 değil yüzde 15- 20 kapasite ile çalışıyor. Merdiven altı fırınlarda ahırlarda hayvan yemi ile üretilen ekmek ortaya çıktı. Fırıncı 30 çeşit ekmeği vatandaşa el değmeden ulaştırıyor. Ancak biz vergilerimizi ödeyemeyecek durumdayız. Devletin yapılandırmaları ile ödüyoruz. En ucuz yarısından fazlası su olan bir bardak çay 1 TL iken 250 gram bir ekmek 1 TL olur mu?"