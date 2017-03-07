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Ekmek kansere yol açar mı?

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Ekmek kansere yol açar mı?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı buğdayda tarım ilacının bilinçsiz kullanımın kanser riskini artırdığı tartışmalarına ilişkin "Haziran sonunda buğdayı hasat yaptığınızda ilacın buğday üzerinde etkisi kalmayacağı bilimsel bir gerçek" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday üretiminde yabancı otla mücadele ederken şubat ve mart aylarında zirai ilaç kullanıldığını belirterek, "Mart ve şubat aylarında kullandığınız ilacın haziran sonunda buğdayı hasat yaptığınız zaman, buğday üzerinde hiçbir etkisi kalmayacağı bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla yanlış bir açıklama, talihsiz bir açıklama." dedi.

Balcı, süneyle mücadele için mayıs ayında uygulanan zirai ilacın daha erken kullanıldığı takdirde sünenin önüne geçilemeyeceğini, tesirinin olamayacağını ifade ederek, kullanılan zirai ilaçların denetiminin tamamen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapıldığına dikkati çekti. 

Kişilerin, "gündeme gelme adına temel gıda maddesi ekmek konusunda yatıkları talihsiz açıklamalarını" doğru bulmadıklarını ifade eden Balcı, " 'Ekmek üzerindeki kirli ellerinizi çekin' diyoruz. İnsanlar, 'Ekmek tüketmeyin diye' açıklama yapıyor. Oysa ki, ekmekte B1, B3 ve B6 vitaminleri var, çok önemli vitaminleri içeriyor ekmek, temel gıda maddesidir." diye konuştu.

Ekmeğin normal seviyede tüketildiği takdirde insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Balcı, erkeklerin günde 200-250 kadınlarında 150-200 gram ekmeği gönül rahatlığıyla tüketebileceğini ifade etti.

Balcı, her sağlıklı gıdanın çok tüketildiğinde zararlı olduğunu, günde 3-4 ekmek tüketmenin olumsuz etkilerini görülebileceğini belirterek, "Tamamen gerçekle bağdaşmayan, belli bir göreve yeni gelen, kamuoyunda gündem yaratmak isteyen kişiler ekmeği alet ediyorlar. Yanlış bir yol, bu yoldan dönmesi gerekir. Kimseye bir şey kazandırmaz. Halkımızın kafasını bulandırmanın kimseye bir prim sağlayacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Basın yayın organlarında, "buğday üretiminde sıvı gübre ve tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanılması sonucu ekmeğin insanlarda kanser riskini artırdığına" ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

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"Ekmekler kansere yol açabilir"
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