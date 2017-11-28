Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den dolar açıklaması

Ekonomi Bakanı Zeybekci, dolardaki dalgalanmanın sebebini açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolardaki artışın sebebiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "Dolardaki dalgalanmanın gerekçesi spekülasyon. Kurla ilgili bir şey yapmamak lazım, Aralık sonundan önce piyasa rahatlar. Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Halk Bankası tarafından yapılan hiçbir iş kuralların dışında olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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