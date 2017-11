Ekonomi Bakanı Zeybekci, Suudi patronlardan destek istedi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Suudi Arabistanlı iş adamlarına hitaben, "Geliniz, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye’ye yatırım yapınız, birlikte üretelim. Birlikte Avrupa ve dünyaya satalım" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu’nun kapanış oturumundaki konuşmasında, iki ülkenin birlikteliğini ve beraberliğini artırmak için bu toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Türkiye’nin ve Suudi Arabistan’ın ekonomik güce ve zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Gerek Türk gerek Suudi Arabistan ekonomisi, teknolojik ve sektörel bazlı dönüşümler geçiriyor ve geçirmeye devam edecek. Önümüzdeki on yıl boyunca inanılmaz gelişmeler yaşayacağız. Dünyada hiçbir ülke Türkiye’nin vadettiği kadar büyük fırsatları vadetmiyor. Dünyada hiçbir ülke önümüzdeki on yıl boyunca, bugüne kadarki enerji tüketimini ikiye katlamayacak. Dünyada hiçbir ülke önümüzdeki on yıl boyunca sadece ulaştırma yatırımlarına 150 milyar dolar yatırım yapmayacak. Dünyada hiçbir ülke, önümüzdeki on yıl boyunca sadece sağlıkla ilgili dönüşüme 100 milyar doların üzerinde yatırım yapmayacak.” diye konuştu.

Zeybekci, Suudi Arabistan’la ekonomik iş birliği alanlarının başında petro-kimyanın geldiğini, inşaat, lojistik, tarım ve turizm gibi alanlarda da iş birliğini birlikte gerçekleştireceklerini aktardı.

Önümüzdeki on yıllarda Suudi Arabistan ve Türkiye’nin en hızlı büyüyecek ülkelerden olacağını bildiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Suudi iş dünyası temsilcilerine söylüyorum; geliniz, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye’ye yatırım yapınız, birlikte üretelim. Birlikte Avrupa ve dünyaya satalım. Özellikle petro-kimya alanında büyük fırsatlar var. O kadar çok hızlı büyüyoruz ki bizim finansımız bize yetmiyor. Proje bazlı yatırım sistemiyle ilgilenen bütün Suudi dostlarımıza sesleniyorum; deyin ki ben proje bazlı yatırım sistemiyle ilgileniyorum’. Biz sizi derhal Ekonomi Bakanlığı’ndan uzmanlarla beraber ziyaret edeceğiz, nerede olursanız olun. Suudi Arabistan’da veyahut Türkiye’de… O sistemi anlatacağız size. Türk iş dünyası temsilcilerine sesleniyorum; önümüzdeki on yıllarda büyük bir dönüşümden geçmeyi hedefleyen Suudi ekonomisinin mutlaka ve mutlaka içinde olun. Suudi Arabistan’ın 2030 hedeflerinin içinde olun çünkü kazanacaksınız bundan emin olun. Suudi Arabistan’ın bu kalkınması sırasında siz de katlanarak büyüyeceksiniz, kalkınacaksınız."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu kapanış oturumu öncesinde, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid Al Kasabi ile baş başa görüştü. Bakan Zeybekci konuk bakan Al Kasabi'ye günün anısına hediye verdi.