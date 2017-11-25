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Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Türkiye büyümede dünya birincisi olacak"

Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Türkiye büyümede dünya birincisi olacak"
Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki AKP İlçe Kongresi'nde konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye büyümede dünya birincisi olacak" dedi.
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