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Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den ilginç açıklama

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Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den ilginç açıklama
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarına müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizerken, "Ekonomi böyle sağlıksız spekülatif atakları kendi kuralları çerçevesinde mutlaka halledecektir" dedi.

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen ‘Kadın Girişimciler Uluslararası 2. Konferansı’na katıldı. 

"MÜDAHALE ETMEMEK LAZIM"

Zeybekci, döviz kurlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İnşallah 2018 yılında enflasyonla ilgili çok iyi, hissedilir iyileşmeleri yaşadığımız bir yıl olacak. Kurla ilgili de tamamen spekülatiftir, tamamen. Türkiye'nin bir yıl kısa vadeli bir yıllık geleceği ile ilgili toplam özel sektör ve kamu borçları anlamında baktığımız zaman mükellefiyetlerini yüzde 100 yerine getirmesi garanti altındadır. Hiçbir sorunu yoktur. Ama bunların olduğu bir ortamda algı ile ilgili bir sıkıntımız var, spekülasyonla ilgili sıkıntılarımız var. Hep şunu söyledik, kendimize olan öz güvenimizle söyledik 'efendim neden müdahale edilmiyor?'. Müdahale etmemek lazım, dokunmamak lazım. Ekonomi böyle sağlıksız spekülatif atakları kendi kuralları çerçevesinde mutlaka ve mutlaka halledecektir. Biz geleceğimize bakacağız. Geleceğimiz çok sağlıklıdır, hele hele kadın eli dokunduğu ve kadın eli güçlü bir şekilde hissedilmeye başladıktan sonra."

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