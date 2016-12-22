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Ekonomide korkutan tablo

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Ekonomide korkutan tablo
Commerzbank, Türkiye ekonomisine ilişkin oldukça kötümser öngörülerin olduğu bir rapor yayınladı. Raporun başlığı bile içeriğin ne kadar karamsar olduğunun göstergesi: “Türkiye: Ekonomi çöküyor”

Paraanaliz.com’un haberine göre; büyüme verilerinde yapılan revizyonları hatırlatan Commerzbank, verilerde mevsimsellikten arındırılmış rakamlara yer verilmediğini, buna karşın kendi hesaplarını yaptıklarını belirtti.

Commerzbank, TÜİK’in açıkladığı büyüme verilerini kendisi mevsimsellikten arındırdı. Ekonomistlere göre bu hesapla Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.5 oranında küçüldü.

TÜİK, üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda yüzde 1.8 küçüldüğünü açıklamıştı.

Commerzbank’a göre yüzde 4.5 daralma ekonomi için ‘felaket’ düzeyde ve bunu şu örnekle açıklıyor: “Ekonominin sonraki 3 çeyrek boyunca aynı oranda daraldığını düşünün. Bu 2017’nin ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 16.8 daralmaya işaret ederdi”.

2017’ye baz etkisi ile düşük büyümeyle girileceğini öngören Commerzbank, ekonominin 2017’de büyüme kaydetmesinin oldukça zor olduğunu savundu.

“Türkiye ekonomisinin mevcut durumu oldukça kötü. Büyüme verileri de bunu gösterdi” diyen Commerzbank, “Ancak gerçekte durum daha kötü ve 2017’ye ilişkin bütün tahmin tamamen masal” ifadelerini kullandı.

2017 için Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin yüzde 3.1, kendilerinin ise yüzde 1.9 büyüme beklediğini hatırlayan banka, önümüzdeki aylarda çok sert aşağı yönlü revizyonların geleceğini tahmin etti.

Commerbank’a göre bu zaten baskı altında olan TL için zor dönemin devam edeceği anlamına geliyor.

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