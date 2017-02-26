Ekranda drama sinemada komedi

Geçen hafta gösterime giren “Recep İvedik 5” filminin ilk 3 gün bilet satışı Türk sineması için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki rekor da, zaten “Recep İvedik 4”e aitti. Sinema seyircisinin tercihinin komedi filmleri olduğu tartışılmaz. Ancak bu durum televizyonlara yansımıyor. Kanal yöneticileri komedi dizilerini nazlanarak kabul ediyor. İzlenme oranlarına bakınca pek de haksız değiller. Son zamanlardan hatırladığımız bir tek “Avrupa Yakası” adlı dizi var, ekranda iyi iş yapan. Televizyon seyircisi net bir şekilde aksiyon ya da dram ağırlıklı dizileri seviyor. Bu çelişkinin birçok nedeni olabilir. En önemlisi ekrandaki romantik komedi tarzı dizilerin birbirinin neredeyse kopyası olması. Komedi dizilerinde merak unsurunun oluşturulamaması da bir başka etken. Belki Recep İvedik örneğinde görüldüğü gibi hayatın içinden tiplerin ekrana taşınması, bu türün örneklerine de bir ivme getirebilir.