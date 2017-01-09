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Ekranlar, gelin evlerine döndü!

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Ekranlar, gelin evlerine döndü!

Bildiğiniz gibi, gündüz kuşağında evlilik programlarından nefes almaya vakit kalmıyor. Sadece çöpçatanlık programları değil, yeni gelinlerin nasıl evlendiklerini, düğünü hangi salonda yapıp, düğün fotoğrafını nerede çektirdiklerini, çeyizini nasıl hazırladığını anlattıkları programlar da var. Gelin muhabbeti, artık akşam kuşağına da sarkıyor. İki iddialı dizi, bu temayla ekranlara geliyor. Birincisi Star TV’de yayınlanacak olan ve baş rollerini Özcan Deniz ile Aslı Enver’in oynadığı “İstanbullu Gelin”. Diğeriyse Show TV’de yayınlanacağı açıklanan “Yeni Gelin”. Bugüne kadar ilgi gören pek çok dizi ve filme imza atan Ersoy Güler’in senaryosunu yazıp yöneteceği dizide, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik gibi oyuncular rol alacak. Duygusal komedi türündeki diziyle, Anadolu’da yaşayan büyük bir Türkmen aşiretine gelin giden şehirli bir genç kızın yeni gelinlik halleri ekrana taşınacak.

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