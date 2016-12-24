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El Bab için kim ne dedi?
Murat Yetkin / Hürriyet Gazetesi: El Bab, Halep’in 25-30 km kuzeydoğusunda büyükçe bir kasaba. Ama Türkiye açısından önemi var. Türkiye El-Bab’ı hem IŞİD’ten almak, hem de PYD/PKK’ya kaptırmamak istiyor. Çünkü PYD/PKK, El-Bab’ı alırsa doğudaki Münbiç’e ilerleyip Türk sınırı boyunca bir koridoru tamamlamaya çalışacak. ABD her ne kadar on beş günde bir “Tamam şimdi çıkıyorlar” açıklaması yapsa da, Münbiç hala ABD destekli ve ağırlığını PYD milislerinin oluşturduğu güçlerin elinde. ABD Başkanı Barack Obama’nın bir yandan IŞİD’e karşı Suriye’ye asker göndermeme, diğer yandan IŞİD’e karşı savaşacak asker bulma arayışının sonucu, terörist saydığı PKK ile askeri işbirliği oldu. Bu işbirliğidir ki, Türkiye’nin NATO müttefiki ABD’den uzaklaşıp Rusya ve İran ile uzlaşma arayışına neden oldu. Beşar Esad rejiminin en önemli iki destekçisi Rusya ve İran, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana tavır koyuyorlar; Suriye tasavvurlarında Kürt devletine yer yok gibi görünüyor. Dahası, bunu ABD oyunu olarak görüyorlar; İran buna bir de İsrail parmağı ekliyor.
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BİR DE BUNLAR VAR
Suikast için ne dediler?
Adana Valiliği önünde patlama!
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 04 11 2016
FETÖ'cülerin gizli yazışmaları
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