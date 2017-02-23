El Bab İlçe Merkezi ele geçirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu El Bab İlçe Merkezi'ni ele geçirdi.

Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, yaptığı açıklamada, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, geçen Aralık ayı başında Bab'a yönelmişti.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerleme seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terör örgütlerinden arındırıldı. Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.