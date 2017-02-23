Bugünkü YENİÇAĞ »

El Bab İlçe Merkezi ele geçirildi!

»
El Bab İlçe Merkezi ele geçirildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu El Bab İlçe Merkezi'ni ele geçirdi.

Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, yaptığı açıklamada, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu. 

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, geçen Aralık ayı başında Bab'a yönelmişti.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerleme seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı. 

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terör örgütlerinden arındırıldı. Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
El Bab İlçe Merkezi ele geçirildi!El Bab İlçe Merkezi ele geçirildi!İran'dan zehir zemberek Türkiye açıklamasıİran'dan zehir zemberek Türkiye açıklamasıRuhani'den Müslümanlara çağrı!Ruhani'den Müslümanlara çağrı!İsrail Suriye'yi vurdu!İsrail Suriye'yi vurdu!Putin'in serveti dudak uçuklattıPutin'in serveti dudak uçuklattıSDG, Deyrizor'a girdi iddiasıSDG, Deyrizor'a girdi iddiasıÖnce anayasayı değiştirdi, sonra eşini göreve getirdi!Önce anayasayı değiştirdi, sonra eşini göreve getirdi!Mahkeme binasına saldırı: 5 ölü, 20 yaralıMahkeme binasına saldırı: 5 ölü, 20 yaralıIŞİD'i yenmek için Türkiye lazım!IŞİD'i yenmek için Türkiye lazım!Ulusal Güvenlik Danışmanını açıkladı!Ulusal Güvenlik Danışmanını açıkladı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti