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El Bab operasyonundan yeni görüntüler

El Bab operasyonundan yeni görüntüler
TSK tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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