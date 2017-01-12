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El Bab operasyonundan yeni görüntüler
El Bab operasyonundan yeni görüntüler
TSK tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
12 Ocak 2017 Perşembe 10:54
Etiketler:
tsk
,
el bab
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türk
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bozkurt
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.