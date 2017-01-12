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El Bab operasyonundan yeni görüntüler

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El Bab operasyonundan yeni görüntüler
TSK tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Fırat Kalkanı Harekâtı, 142. Gününe girerken El Bab bölgesinde çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bölgeye yapılan askeri sevkiyat sırasında araç içerisinden çekilmiş görüntülerde bölgede yaşayan sivil halkın günlük yaşamlarına devam ettiği görülürken çocukların Türk askerlerini selamlaması yer aldı. Öte yandan bazı çocukların ise sokaklarda ateş yakarak ısınmaya çalışması görüntülere yansıdı.



'BU ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIM GERİSİ UMRUMDA DEĞİL'

Harekâtı'ta görevli bir Türk askeri tarafından çekildiği belirtilen ve bir sosyal paylaşım sitesi hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin 'Buralar şimdi az da olsa huzurlu ve çocuklar oyun oynayabiliyorlar. Bizleri gördüklerinde mutluluk yüzlerinden okunuyor. Hepsi el sallıyor ve bizleri selamlıyor. Küçücük yüreklerden kocaman güzellikler görmek bizi mutlu ediyor. Ben bu çocuklar için buradayım, gerisi umurumda değil' şeklinde bir not yazıldığı görüldü.

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