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El Bab şehidi 24 gün önce nişanlanmış

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El Bab şehidi 24 gün önce nişanlanmış
El Bab'daki çatışmalarda şehit olan 14 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Tokat'ın Erbaa İlçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Yalçın'ın 24 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı harekatında, IŞİD’in kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda 14 asker şehit düştü. Şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın acı haberi, Erbaa’nın Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde tek başına yaşayan annesi Asuman Şerbetçi’ye askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber üzerine anne Asuman Şerbetçi, büyük üzüntü yaşandı. Şehidin yakınları ve tanıdıkları annesinin yaşadığı eve akın etti. Ayrıca şehidin İstanbul’da yaşayan babası Mustafa Yalçın ile İstanbul’da okuyan kardeşi Mert Yalçın’a da acı haber bildirildi. Şehit Ali Sezai Yalçın’ın babası ile erkek kardeşinin Erbaa’ya hareket ettiği öğrenildi. Anne Asuman Şerbetçi’nin yaşadığı tek katlı eve Türk bayrağı asılırken, 112 acil servis ekipleri ise hazır bekletiliyor.

24 GÜN ÖNCE NİŞANLANDI

Bu arada şehit Yalçın’ın geçen 27 Kasım tarihinde İstanbul’da Özge İslam ile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın’ın geçtiğimiz hafta Erbaa’ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yerine gittiği öğrenildi. Şehit Yalçın’ın Erbaa’daki komşusu İbrahim Güven, “Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul’da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi” dedi. Şehit Yalçın’ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.

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