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El Bab şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

El Bab şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı 1
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi, Gaziantep'ten askeri uçakla Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'na getirildi.
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