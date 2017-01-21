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El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda El-Bab bölgesinde IŞİD'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 5 askerden biri olan uzman onbaşı Ramazan Taşkın, için Çarşamba Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, karayoluyla helallik alınmak üzere Çarşamba İlçesi Sarıcalı Mahallesi’ndeki 
baba ocağına getirildi. Burada şehit Uzman Onbaşının kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, "Ağabeyim. Seni ben böyle mi görecektim. Sensiz ben nasıl olacağım" diyerek tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Annesi Zehra Taşkın, "Canım oğlum. Annem. Canım yavrum. Annen kurban olsun sana" diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan anne Zehra Taşkın’a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın’ın cenazesi evinin önünde helallik alındıktan sonra tören için Rıdvan Paşa Camisi’ne getirildi. 6 ay önce Tunceli 4’üncü Komando Tugayı’nda göreve başlayan ve Cerablus görevinden sonra yaklaşık 1 ay önce izine gelen şehit Ramazan Taşkın’ın izin sonrası da görevli olarak Suriye’nin El-Bab bölgesine gönderildiği belirtildi.

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