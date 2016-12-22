Bugünkü YENİÇAĞ »

El Bab şehitleri için saygı duruşu, AKP'liler tarafından reddedildi

»
El Bab şehitleri için saygı duruşu, AKP'liler tarafından reddedildi
Anayasa Komisyonu'nda CHP'li vekillerin Fırat Kalkanı'nda şehit olan 14 asker için bir dakikalık saygı duruşu yapılması talebi, AKP'liler tarafından reddedildi.

Başkanlık sistemiyle ilgili MHP ve AKP'nin üzerinde anlaştığı anayasa teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu toplantısında dün gece "El Bab'ta şehit olan askerler için saygı duruşu tartışması" yaşandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Komisyondaki CHP'li vekiller Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında dün El Bab'ta şehit olan 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. AKP'lilerin oyuyla bu öneri reddedildi.

CHP Parti Meclisi üyesi Ali Öztunç yaşananları Twitter hesabından paylaştı. Ali Öztunç paylaştığı tweet'te, "CHP, Anayasa Komisyonu'nda 14 şehit için 1 dakika saygı duruşu istedi. Ama AKP'li başkan AKP'li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu" dedi.

'14 şehidimiz var, Anayasa Komisyonu'nda başkanlık tartışıyoruz'

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Gülay Yedekçi de konuya ilişkin tepkisini, Twitter'daki hesabından "14 şehidimiz var. Biz an itibariyle Anayasa Komisyonu'nda başkanlık tartışıyoruz.1 dakika saygı duruşu talebimizi bile kabul etmediler!" sözleriyle dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan ilginç 'El Bab' açıklamasıErdoğan'dan ilginç 'El Bab' açıklamasıAkşener, Gonca Ertuğrul'un konuğu olacakAkşener, Gonca Ertuğrul'un konuğu olacakEl Bab şehitleri için saygı duruşu, AKP'liler tarafından reddedildiEl Bab şehitleri için saygı duruşu, AKP'liler tarafından reddedildiMeclis’te Öcalan tartışmasıMeclis’te Öcalan tartışmasıBozdağ'dan şehitlerle ilgili açıklamaBozdağ'dan şehitlerle ilgili açıklamaKılıçdaroğlu'ndan uyarı: "Erdoğan başkan olursa..."Kılıçdaroğlu'ndan uyarı: "Erdoğan başkan olursa..."Kurtulmuş: Çifte standardı bir kenara bırakınKurtulmuş: Çifte standardı bir kenara bırakınErdoğan: El Bab askerlerimiz tarafından kuşatıldıErdoğan: El Bab askerlerimiz tarafından kuşatıldıCHP'li Emir: "Islaklık MHP'li Parsak'ın gözyaşları olabilir"CHP'li Emir: "Islaklık MHP'li Parsak'ın gözyaşları olabilir"Bahçeli'yi AKP İl Başkanıyla denk tutan isimden MHP açıklamasıBahçeli'yi AKP İl Başkanıyla denk tutan isimden MHP açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti