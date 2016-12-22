El Bab şehitleri için saygı duruşu, AKP'liler tarafından reddedildi

Anayasa Komisyonu'nda CHP'li vekillerin Fırat Kalkanı'nda şehit olan 14 asker için bir dakikalık saygı duruşu yapılması talebi, AKP'liler tarafından reddedildi.

Başkanlık sistemiyle ilgili MHP ve AKP'nin üzerinde anlaştığı anayasa teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu toplantısında dün gece "El Bab'ta şehit olan askerler için saygı duruşu tartışması" yaşandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Komisyondaki CHP'li vekiller Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında dün El Bab'ta şehit olan 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. AKP'lilerin oyuyla bu öneri reddedildi.

CHP Parti Meclisi üyesi Ali Öztunç yaşananları Twitter hesabından paylaştı. Ali Öztunç paylaştığı tweet'te, "CHP, Anayasa Komisyonu'nda 14 şehit için 1 dakika saygı duruşu istedi. Ama AKP'li başkan AKP'li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu" dedi.

'14 şehidimiz var, Anayasa Komisyonu'nda başkanlık tartışıyoruz'

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Gülay Yedekçi de konuya ilişkin tepkisini, Twitter'daki hesabından "14 şehidimiz var. Biz an itibariyle Anayasa Komisyonu'nda başkanlık tartışıyoruz.1 dakika saygı duruşu talebimizi bile kabul etmediler!" sözleriyle dile getirdi.