El Bab şehitlerine veda

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan 1 binbaşı, 6 astsubay ve 9 uzman çavuş için tören düzenleniyor.

SAMSUN ŞEHİDİNİ UĞURLADI



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 16 askerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz, memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Şehitlerden uzman çavuş 25 yaşındaki Hasan Kavuz için bugün memleketi Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Miletvekili Erhan Usta, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehit babası Ertan ve annesi Safiye Kavuz ile ağabeyi Umut Kavuz, kardeşi Ayşe Kavuz, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı.



Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit uzman çavuş Kavuz'un cenazesi Rıdvan Paşa Camii önündeki caddede hazırlanan tören alanına getirildi. Bakan Kılıç şehidin ailesine taziyede bulundu. Şehidin annesi Safiye Kavuz, kızı ile yan yana oturarak dua etti.



Bekar olan ve 1 Haziran 2016'da göreve başlayan şehit uzman çavuş Hasan Kavuz için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit uzman çavuş Hasan Kavuz'un cenazesi ardından Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALÇIN'I, ERBAA'DA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI



Fırat Kalkanı harekatında, El Bab'da DEAŞ’lı teröristlerce şehit edilen 16 askerden 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 25 gün önce nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbisesi konulması yürekleri dağladı.



Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi dün gece havayolu ile önce Samsun'a, ardından ise karayolu ile Erbaa'ya getirilerek Devlet Hastanesi morguna konuldu. Türk Bayrağına sarılı cenaze Erbaa Belediyesi'nin cenaze aracı ile son kez helallik alınması için önce babası Mustafa Yalçın'ın Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada şehit Yalçın'ın yakınları gözyaşı döktü, dua edildi. Cenaze daha sonra yaklaşık 200 metre ileride bulunan annesi Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada cenazeyi yaklaşık bin kişi karşıladı.



"NASIL GÜZEL BAKIYORSUN"



Cenazenin getirilişi sırasında anne Asuman Şerbetçi, şehidin nişanlısı Özge İslam ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ambulansın önünde bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken anne Asuman Şerbetçi'nin, "O her zaman benim yanımdaydı. Beni nasıl bıraktın yavrum? Güle güle git. Nasıl güzel bakıyorsun" sözleri yürekleri dağladı. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Büyük Camiye götürüldü.



ERBAALILAR CENAZEYE AKIN ETTİ



Cenazenin getirildiğini gören Erbaalılar ise camiye akın etti. Yaşlısı gencisi yaklaşık 10 bin kişi, cuma namazı öncesi cami çevresinde toplandı. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın fotoğrafını taşıyan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' diye sık sık slogan attı.



TABUTUNUN ÜZERİNE TAKIM ELBİSESİ KONULDU



Şehit uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi silah arkadaşları tarafından alınarak cami avlusunda bulunan musalla taşına götürüldü. Bu sırada, 25 gün önce İstanbul'da Özge İslam ile nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbise konuldu.



Daha sonra baba Mustafa Yalçın, anne Asuman Şerbetçi, kardeşi Mert Yalçın, nişanlısı Özge İslam taziyeleri kabul etti. Anne Asuman Şerbetçi, oğlunun nişanlısı Özge İslam ile yan yana oturarak oğlunun fotoğrafını öptü. Cenazeye katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, acılı aileye başsağlığı diledi.



10 BİN KİŞİ KATILDI



Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Bakan Veysel Eroğlu'nun yanı sıra, Tokat Valisi Cevdet Can, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlıgı (EDOK) Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehidin yakınları ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Tokat Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kılınan cenaze namazı sonrası, yakınları son kez tabuta sarıldı. Şehidin nişanlısı Özge İslam, tabutu son kez öptü. Cenaze daha sonra silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak, ilçe mezarlığında toprağa verildi.



ELAZIĞ, EL-BAB ŞEHİDİNİ UĞURLADI



FIRAT Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ ile El-Bab'ta Türk askerlerine yönelik bombalı araç ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı araç saldırısında şehit olan Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar için Elazığ merkez İzzetpaşa Camisi’nde tören düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Milletvekili Ejder Açıkkapı, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit Pınar'ın naaşı, top arabasına bindirildi. Cenaze namazından sonra tabutun üzerinde bulunan şehidin beresini alan baba Zülfikar Pınar bunu şehidin ağabeyi Ömer Pınar'a verdi. Ağabey Ömer Pınar da aldığı bereyi katlayarak cebine koydu. Törene katılan binlerce vatandaş, tekbir getirerek terör olaylarına tepki gösterdi.



Törenin ardından şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın naaşı, Kolordu Şehitliği’nde toprağa verildi. Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit Pınar'ın bekar olduğu öğrenildi.



KAYSERİLİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞLAR GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI



Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik'in cenazeleri, memleketleri Kayseri'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Çelik’in ağabeyi Ozan Çelik asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.



Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya ve Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik’in cenazeleri, dün Kayseri’ye getirildi. Şehitlerin cenazeleri bu sabah yakınları tarafından alınıp, helallik alınması için baba evlerine, ardından da cenaze töreni için Kalemkırdı Camii'ne getirildi.



Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehit yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Cenaze namazı öncesi şehit Osman Çelik’in ağabeyi Ozan Çelik, kardeşinin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Kardeşinin fotoğrafını da öpen Ağabey Çelik, ardından tabut başında asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.



Şehit Osman Çelik’in babası Ali Çelik de gözyaşı dökerken, üşümemesi için oturduğu sandalyede bacaklarına mont sarıldı. Şehidin yakınları da tabut başına gelerek gözyaşı döktü. Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik de oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü.



Babası 5 ay önce vefat eden şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın annesi Hayriye, eşi Zeliha, 2 yaşındaki kızı Elif ve 7 kardeşi de cenazede gözyaşı döktü.



Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, Garnizon Hava şehitliğine top arabası ile götürüldü ve toprağa verildi.



Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kalemkırdı Camii avlusundaki çelengindeki adının yazdığı kağıt, bir kişi tarafından sökülerek atıldı.



SURİYE'DE ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÖKKEŞ KARACA, KAHRAMANMARAŞ'A DEFNEDİLDİ



Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Ökkeş Karaca, memleketi Kahramanmaraş'ta Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.



Şehit Astsubay Ökkeş Karaca'nın cenazesi ilk olarak merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Şerife Karaca ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze Mimar Sinan Camii'ne götürüldü.



Burada düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce kişi katıldı.



Törende 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca'nın üniformasını giyen kardeşi Ramazan ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp ağıt yaktı. Babası bir süre önce vefat eden ve bekar olan olan şehit Astsubay Ökkeş Karaca, cenaze namazının kalınmasının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.



SURİYE SEHİDİ ACAR'A ANNE VEDASI: GÜLE GÜLE MELEĞİM, CANIM OĞLUM



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nde teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar'ı, annesi Hanife Acar, "Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.



Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Akın Acar, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. AKUT gönüllüsü de olan şehit Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi sabah saatlerinde Devlet Hastanesi'nden alınarak Kazimiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehidi, evinde annesi Hanife Acar ile yakınları gözyaşları arasında karşıladı.



AKUT HEYETİ DE KATILDI



Evdeki duanın ve helallik alınmasından sonra şehit Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile İzmir'den gelen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin beraberinde 35 kişilik bir heyetle, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.



AKUT Başkanı Gökşin, "Şehit Acar AKUT gönüllüsü ve bizim bilgi iletişimimize bakıyordu. Uzun bir süre İzmir'de birlikte çalıştık. Daha sonar askerlik görevini yapmak için orduya katıldı. Maalesef şehit oldu, bizlerde Türkiye'nin bir çok yöresindeki AKUT ekibi ile cenazeye geldik" dedi.



TABUTA ÖRTÜLEN TÜRK BAYRAĞINI İSTEDİ



2 çocuk annesi Hanife Acar, musalla taşında şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben seni böyle mi görecektim? Meleğim canım. Güzel yavrum benim, yeşil gözlerine doyamadım ben. Sen bana nasıl bakıyorsun öyle, canım benim içim yanıyor. İçim sızlıyor. Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşları döktü. Anne Acar, tabutun yanında bulunan komutana, "Oğlumun tabutundaki bu Türk bayrağını istiyorum. Oğlumun evinde Atatürk ve Türk bayrağı köşesi vardı. O çok severdi bayrağını ve Atatürk'" dedi. Komutan da, "Bu bayrağı size vereceğiz, merak etmeyin" dedi. Şehidin polis memuru babası Muzafer Acar'ın ise 4 yıl önce vefat ettiği belirtildi.