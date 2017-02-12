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El Bab'da 1 askerimiz şehit oldu

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El Bab'da 1 askerimiz şehit oldu
Suriye' nin El Bab bölgesinde IŞİD unsurlarıyla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

 Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 12 Şubat 2017 tarihinde sabah 09:30 sularında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.  

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