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El Bab'da 3 asker yaralandı

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El Bab'da 3 asker yaralandı
Fırat Kalkanı kapsamında El Bab bölgesinde sürdürülen temizlik operasyonunda meydana gelen patlamada 3 Türk askeri yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde EYP temizliği sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle 3 Türk askeri yaralandı. Yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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