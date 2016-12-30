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El Bab'da bir asker daha şehit oldu

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El Bab'da bir asker daha şehit oldu
Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda bir uzman çavuş şehit oldu. Operasyon kapsamında 9 Türk askeri yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 128’inci gününde Suriye’nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda bir asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. 

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep'e getirileceği belirtildi.

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