El Bab'da bir asker daha şehit oldu
Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda bir uzman çavuş şehit oldu. Operasyon kapsamında 9 Türk askeri yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 128’inci gününde Suriye’nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda bir asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep'e getirileceği belirtildi.
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