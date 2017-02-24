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El-Bab'da bombalı araçla saldırı

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El-Bab'da bombalı araçla saldırı
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü IŞİD'den temizlediği El Bab'da bombalı bir aracın patlaması sonucu 40'ı aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Saat 10.30 sıralarında IŞİD'den temizlenen El Bab merkezinde sivillerin ve ÖSO güçlerinin bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar araçlarla sınır hattına taşındı ve ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şu ana kadar hastaneye getirilenlerin sayısı 40'ı aşarken, halen yaralı helmeye devam ettiği kaydedildi.

Yaşanan hareketlilik sonrası hem hastanede hem de sınır hattında güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.

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