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El Bab'da hain saldırı: 5 şehit

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El Bab'da hain saldırı: 5 şehit
Fırat Kalkanı Harekatı’nın 150’nci gününde terör örgütü IŞİD, Suriye’nin El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırdı. Saldırıda 5 Asker şehit olurken, 9 askerinde yaralandığı bildirildi.

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos’ta başlatılan ve 150’nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türkaskerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra IŞİD terör örgütü saldırı düzenledi. 

5 ASKER ŞEHİT, 9 ASKER YARALI

Saldırıda ilk gelen bilgilere göre 5 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

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