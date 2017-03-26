El Bab'da patlama

El Bab'da iki el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2'si çocuk 3 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, Kilis'te tedaviye alındı.

Halep kentine bağlı El Bab'ın doğusunda ayrı bölgelerde tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2'si çocuk 3 Suriyeli yaralandı. Yaralı Suriyeliler, Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasında ambulanslara taşındı. Suriyeliler, sağlık görevlileri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı.