Bugünkü YENİÇAĞ »

El Bab'da sona doğru!

»
El Bab'da sona doğru!
Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütü IŞİD'in köşeye sıkıştırıldığı El Bab'da Mehmetçiğin ve ÖSO güçlerinin faaliyetleri devam ediyor.

Bölgede zaman zaman çok sert çatışmalar yaşanıyor. Kent içerisinde yuvalanan IŞİD unsurları keskin nişancılarla saldırmaya çalışıyor. Mehmetçik adeta santim santim ilerleyişini sürdürüyor.

Terör örgütü IŞİD’in kuşatma altında tutulduğu Suriye’nin kuzeyindeki El Bab kentinde operasyon tüm hızıyla sürüyor. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar “Her taraf bubi tuzak ve mayın dolu. Mehmetçik temizleye temizleye, çatışa çatışa ilerliyor” dedi.

‘ÇATIŞA ÇATIŞA İLERLİYORLAR’

İşte bölgeyi en iyi bilen isimlerden Ağar’ın son El Bab değerlendirmesi “Mehmetçiklerin vatana selamı var. Temizliğe devamdalar. Zaman zaman çok sert çatışmalar çıkıyor. Bu çatışmaların sembol silahı ZSU 23-2… IŞİD, Mehmetçik’e Zsu 23-2’lerle sürekli ateş açıyor. Keskin nişancılarla etkili olmaya çalışıyor. Her taraf bubi tuzak EYP-GYP mayın dolu. Temizleye temizleye, çatışa çatışa ilerliyorlar”

el-bab1.jpg

EL BAB HAFTALARDIR KUŞATMA ALTINDA

24 Ağustos’ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. Güneye doğru ilerleyen operasyonda en önemli hamle El Bab’ın IŞİD’den alınması olacak. Terör örgütü için hayati önemdeki kent, haftalardır kuşatma altında tutuluyor. Irak’ın en büyük ikinci kenti Musul’da da 17 Ekim’den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak’ta Felluce, Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab ve Musul’u da kaybetmesi halinde Rakka’ya sıkışacak. Türkiye ve ABD, Rakka’da nasıl bir adım atılacağını karara bağlıyor. Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonu Türk askerinin Rakka’da yer alacağını ancak danışmanlık yapacağını söylemişti.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Mahkeme binasına saldırı: 5 ölü, 20 yaralıMahkeme binasına saldırı: 5 ölü, 20 yaralıIŞİD'i yenmek için Türkiye lazım!IŞİD'i yenmek için Türkiye lazım!Ulusal Güvenlik Danışmanını açıkladı!Ulusal Güvenlik Danışmanını açıkladı!El Bab'da sona doğru!El Bab'da sona doğru!Rus diplomat ABD'de öldü!Rus diplomat ABD'de öldü!Belçika'dan Fehriye Erdal kararıBelçika'dan Fehriye Erdal kararıBugün ben de Müslümanım!Bugün ben de Müslümanım!Zarif: Nükleer silah üretmeyeceğizZarif: Nükleer silah üretmeyeceğizPazar yerine bombalı saldırı: 20 ölüPazar yerine bombalı saldırı: 20 ölüCenaze törenine saldırı: 17 ölü, 54 yaralıCenaze törenine saldırı: 17 ölü, 54 yaralı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti