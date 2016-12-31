El Bab'daki 'Kahramanlık Destanı'

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab'da, henüz doğrulanmasa da Türk askerleriyle ilgili anlatılan kahramanlık destanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında 30 Aralık akşamı El Bab'da IŞİD teröristlerin Türk mevzilerine saldırısı üzerine gerçekleştiği iddia edilen muharebeyle ilgili detaylar sosyal medyada hızlı yayılıyor.

İddiaya göre; geçtiğimiz günlerde terör örgütü IŞİD'in özel kuvvet taburuna gerçekleştirdiği saldırı 2 askerin büyük fedakârlığı sayesinde püskürtüldü.

HENÜZ DOĞRULANMADI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsimsiz olarak paylaşılan iddialarla ilgili askeri kaynaklar, şu aşamada ne bir doğrulama ne de yalanlama yapılabileceğini belirttiler.

Facebook, Twitter ve Ekşi Sözlük'te yüzlerce yorum alan "kahramanlık destanı" şöyle:

"Dün akşam saatlerinde El Bab bir kahramanlık destanına sahne oldu. Bu destanının öne çıkan 2 kahramanı tankçı bir teğmen ve bir astsubay.

El Bab kuşatmasındaki özel kuvvet taburunun bulunduğu noktaya IŞİD'li teröristler tarafından şimdiye kadarki en büyük intihar saldırısı düzenliyor.

"SAYAMADIK BİLE"

IŞİD'li teröristler, özel kuvvetler taburunun bulunduğu noktaya çok sayıda BMP, zırhlı ve bombalı araçlarla intihar saldırısı düzenlemiş. Yaya canlı bombalar, bombalı araçlar ve zırhlı araçlar. Tabur komutanı "sayamadık bile" dedi. Saldırı başlayınca bizimkiler hemen pozisyon almaya başlamış.

IŞİD'in çok sayıda terörist ve araç ile saldırısı karşısında, mevziisinden fırlayan bir M60 tankı hemen konum alıp ateşe başlar. Tanka çıkar çıkmaz TOW (Yarı otomatik güdümlü tanksavar füze) isabet eder, fakat ateş etmeye devam eder.

TANKI TERK EDİN"

IŞİD'in BMP ve bombalı araçlarını etkili bir şekilde vuran tank 2. defa isabet alınca tabur komutanı personele tankı terk etme emri verir.

Tabur komutanının "tankı terk edin" emrine tankta bulunan teğmen "komutanım biz bırakırsak arkanızdaki arkadaşlarımız sağ kalmaz" der ve emri reddeder.

2 defa vurulan M60 tankının personeli, atış kontrol sistemi devre dışı kalınca da pes etmemiş alevler içindeki tanktan bu defa manuel olarak ateş etmeye devam etmiş.

"TANK ATEŞ ETTİĞİ SÜRECE TERK ETMEYECEĞİZ"

IŞİD'li teröristler tarafından 3. defa vurulan M60 tankının personeli tank ateş edemez hale gelince yaralı olarak tahliye edilmişler.

İlk tankın çalışamaz hale gelmesi ile ikinci M60 tankı devreye girerek IŞİD'li teröristleri durdurmaya çalışır. Fakat o da isabet alır.

TOW füzesi ile vurulan 2. M60 takının komutanı astsubay "çıkmıyoruz, tank ateş ettiği sürece terk etmeyeceğiz" diyerek yaralı olarak ateşe devam eder.

"YÜZDEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Sonuç olarak IŞİD'in El Bab'taki intihar saldırısı büyük bir fedakarlık gösteren kahraman Mehmetçiğin sayesinde şehit vermeden püskürtülür.

El Bab'ta kahramanca savaşan Mehmetçik sayesinde onlarca bombalı araç, canlı bomba ve zırhlı araç imha edildi, yüzden fazla terörist öldürüldü."

Paylaşılan mesajın sonunda EL Bab'ta yaralanan askerlerin Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığı bildirildi.