El Bab'ta 1 asker şehit 5 asker yaralı
Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü IŞİD tarafından Türk birliğinin bulunduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.
IŞİD terör örgütü unsurları öğleden sonra El Bab bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana roket atarlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı. Saldırı sonrası IŞİD terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan ateş altına alındı.
Saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden tahliyesine başlanırken, tedavi için götürülecekleri Gaziantep ve Kilis’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.
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