El Bab'tan acı haberler gelmeye devam ediyor
Milli Savunma Bakanı Işık, TBMM'de yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki El Bab operasyonunda şehit sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün terör örgütü IŞİD'in bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda 14 asker şehit olmuş, 18'i ağır 33 asker yaralanmıştı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'de Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgiler veriyor. Bakan Işık, şehit sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Işık, harekatta 1005 IŞİD'li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve Halep'ten 37 bin 500 sivilin tahliye edildiğini açıkladı.
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