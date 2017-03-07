Elazığ'da kadınlardan Akşener'e tam destek

Elazığ Akşener Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir program düzenledi. Programa telefon ile bağlanan Akşener, toplantıya gelenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Elazığ Akşener gönüllüleri, Dünya Kadınlar Günü için program tertip etti.

Programda, Elazığ'ın seçilmiş son MHP İl Başkanı Abdulvahap Erdem'in eşi Zehra Erdem bir konuşma yaptı.

80 MİLYON KERE 'HAYIR' DİYPORUZ!

Zehra Erdem, "Cumhuriyetimizin, erkler ayrılığına dayanan parlamenter demokrasimizin ve ülkemizin geleceğini tayin edecek referandum sürecinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, MHP'deki değişim ve iktidar sürecinde ilk imzayı vererek meşaleyi yakan doğunun yıkılmaz kalesi Elazığ'dan ilk günkü azım ve kararlılıkla 80 milyon kere hayır diyoruz" dedi

AKŞENER'LE BİRLİKTE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Erdem konuşmasına şöyle devam etti "MHP'deki değişim ve iktidar yolculuğunda her türlü baskı, tecrit ve ambargoya karşın, elif gibi dimdik duran günümüzün Halide Edib'i, Hayme Anası, ülkücülerin annesi, bacısı ve ablası olan sayın Meral Akşener'le birlikte olan mücadelemiz ülkücü iktidar, ülkücü Başbakan, ülkücü Cumhurbaşkanını seçilene kadar aynı azım ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Zehra Erdem, programa telefon ile bağlanarak Kadınlar gününü kutlayan Meral Akşener'e teşekkür etti.