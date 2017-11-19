Elazığ'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HT 077 plakalı yolcu otobüsü, Ergani-Maden karayolunun 12. kilometresinde devrildi.
Kazada otobüste bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
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