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Elazığ'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

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Elazığ'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HT 077 plakalı yolcu otobüsü, Ergani-Maden karayolunun 12. kilometresinde devrildi.

Kazada otobüste bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

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