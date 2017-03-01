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Elektriğe zam gelecek mi?

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Elektriğe zam gelecek mi?
Döviz kurlarında gerçekleşen artış enerji maliyetlerini artırırken Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı(EPDK) Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarında zammı gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi.

NTV’de katıldığı programda soruları yanıtlayan Yılmaz,  “Yaptığımız hesaplarda zamla ilgili şu an için bir öngörümüz yok. Elektrik fiyatlarında zammı gerektirecek elimizde bir veri yok.” dedi.

Tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 90’ının serbest tüketici kapsamında olduğuna işaret eden Yılmaz, “Bugün itibariyle 2 milyon 735 bin tüketicimiz serbest tüketici hakkını kullanıyor. Biz bunun daha da artmasını istiyoruz” diye konuştu. EPDK’nın 93 şirkete verdiği cezaya da değinen Yılmaz, piyasanın derinleşmesi açısından tarafların birbirini üzmemesi gerektiğini ifade etti.

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