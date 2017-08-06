Elektrik abonelerine 'korsan ödeme noktası' uyarısı!

CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, elektrik abonelerini korsan ödeme noktaları konusunda uyardı.

İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren perakende elektrik şirketi CK Boğaziçi Elektrik’in Genel Müdürü Halit Bakal, aboneleri fatura öderken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre CK Boğaziçi olarak abonelere ayda 3.5 milyon adet fatura çıkardıklarını söyleyen Bakal, “Fatura çıkartılan müşterilerimizden yaklaşık 1.5 milyonu, sayıları şu an için 238 olan Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) üzerinden ödeme yapıyor. 860 bin müşterinin otomatik ödeme talimatı var, 230 bin müşteri de PTT’de ödüyor. 210 bin civarında müşteri Müşteri Hizmet Merkezlerinden (MÜHİM), online ve bankalardan ödüyor.



Yaklaşık 700 bin müşteri ise korsan olarak ifade edilen ve sayıları 950’yi aşan noktalardan ödeme gerçekleştiriyor. Bu sırada fatura başına 1.5-2 lira işlem ücreti ödüyor. Bu da vatandaşın cebinden yılda yaklaşık 20 milyon liranın korsana gittiğini gösteriyor. Üstelik güvenli olmayan bu noktalarda vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketiciyi mağdur edenler de var. Kredi kartı ve kimlik bilgileri bu yetkisiz kurumların ellerine geçerek başka bir tehlike oluşturuyor” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLERDEN HAKSIZ BEDEL ALIYORLAR

İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam müşteri işlem merkezi sayısını 238’e çıkardıklarını, yılsonuna kadar 300’e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bakal, korsan yapılanmalara karşı da uyarıda bulundu. İstanbul’da halen 700 bin üzerinde müşterinin, fatura ödemesini ‘korsan’ olarak ifade edilebilecek ödeme noktalarına yaptığına işaret eden Halit Bakal, “Bizim işlem merkezlerimizde elektrik faturası ödemesi sırasında tüketiciden herhangi bir bedel alınması söz konusu değil. Müşteri geliyor gönül rahatlığı ile faturasını ödüyor. Oysa korsan noktalarda elektrik tüketicilerinden haksız yere fatura başına 1.5-2 lira gibi bir bedel alınıyor” dedi.



YETKİLERİ OLMAMALARINA RAĞMEN TAHSİLAT YAPIYORLAR

Korsan ödeme noktalarının yetkileri olmadığı halde elektrik fatura tahsilâtı yaptığına dikkat çeken Bakal sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimiz ile anlaşmaları bulunmayan bu noktalara yapılan ödemeler sonrasında fatura bedelinin bize geç yatırılması veya hiç ulaşmaması gibi durumlar da olabiliyor. Fatura bedeli şirketimize aktarılmadığından, müşterilerimiz aynı faturayı ikinci kez ödemek zorunda kalabiliyor. Ayrıca gecikme faizi ve elektriğinin kesilmesi de ek bir mağduriyet yaratıyor. Üstelik kart bilgilerinin çalınması tehlikesi de söz konusu. Bir masa, bir sandalye olarak ifade edebileceğimiz bu korsan noktalara karşı müşterilerimizi bir kez daha dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum.”