Elektrik kesintileri 10 milyon dolarlık ihracat kaybına sebep oldu

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle TEİAŞ’a ait elektrik iletim hatlarında yaşanan arızalar, ihracatta büyük aksamalara sebep oldu. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre 10 milyon dolarlık ihracat kaybı yaşandı.

Kar yağışı ve Marmara Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle TEİAŞ’a ait elektrik iletim hatlarında yaşanan arızalar, İstanbul ve çevresinde önceki günden itibaren elektrik kesintilerine neden oldu. Kesintiler günlük hayatı olumsuz etkilerken, ekonomide kayıplara yol açtı. Özellikle Kocaeli’nde sanayi kuruluşları kesintilerden etkilenirken, fabrikalardaki üretimlerde ciddi aksamalar oldu. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, elektrik kesintileri nedeniyle fabrikalarda üretim yapılamadığını ve milyonlarca dolarlık ekonomik kayıp olduğunu öne sürdü. Kanca, "16 tanesinden biri olan bizim bulunduğumuz sanayi bölgesinde günde 10 milyon dolar ihracat var, 10 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu" dedi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle, önceki günden bu yana özellikle İstanbul ve çevresindeki bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Hürriyet'ten Merve Erdil'in haberine göre, İstanbul’da yaşanan elektrik kesintileri, Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın iletim hatlarında yol açtığı kopma ve arızalardan kaynaklandı. Anadolu’dan gelen ve İstanbul’u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında Sakarya Bölgesi’nde kopmalar yaşandığı öğrenildi. Elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkilerken, fabrikalarda üretimin durması nedeniyle ekonomik kayıplar da oluştu. Enerji Bakanlığı kaynakları, yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen teknik ekiplerin önceki geceden bu yana sahada olduğunu, kesintileri gidermek için çalışmaların ara vermeden devam ettiğini söyleyerek, dün akşam saatlerinde "Kısa sürede İstanbul’un tamamına elektrik verilmesi sağlanacak" dedi.

Hatları fırtına vurdu

İstanbul ve civarında yaşanan elektrik kesintileri, fırtına ve kar yağışlarının santrallerde üretilen elektriği taşıyan ana iletim hatlarında yol açtığı kopma ve arızalardan kaynaklandı. Enerji yönetimi, elektrikte arz-talep dengesini sağlamak için bazı adımlar attı. İlk olarak kesintiden, konutların en az derecede etkilenmesini sağlamak için, demir-çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve organize sanayi bölgelerine (OSB) elektrik kısıntısı gündeme geldi. Gezdirme adı verilen yöntemle, bölge bölge birkaç saatlik elektrik kesintileri yapıldı. Böylece dengenin tutturulması hedeflendi. TEİAŞ, 11 farklı ekiple elektrik iletiminin normale dönmesi için çalışmalarına devam ederken, dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "7 hattın tamamında Sakarya sınırları içerisinde meydana gelen tüm kopma ve arıza noktaları tespit edilmiş olup bu noktalarda çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintiler İstanbul’un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir" dendi.

Mum ışığında mesai

Esnaf mumla çalışıyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında iki gündür yaşanan elektrik kesintileri hayatı durma noktasına getirdi. Esnaf mumla aydınlanmaya çalışırken, sahaflar el fenerleriyle kitap seçti. İşyerinde dondurucusu bulunan işletmeciler ise ürünlerinin bozulduğunu söyledi.

TAYSAD: Günde 10 milyon dolarlık ihracat kaybı

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, elektrik kesintileri nedeniyle fabrikalarda üretim yapılamadığını ve milyonlarca dolarlık ekonomik kayıp olduğunu öne sürdü. Gebze ve civarının Türkiye’nin en yoğun sanayisinin bulunduğu bölge olduğunu söyleyen Kanca, şöyle konuştu:

"16 tane OSB var. 100’lerce fabrika var, Türkiye’nin en büyük işletmeleri var. Dün saat 16:00 itibariyle elektrikler kesildi. Saat 4’ten gece 1’e kadar elektrik yoktu. Sabahleyin elektrik geldi diye fabrikaya geldik, gelir gelmez elektrikler gitti. Bu saate kadar ne elektrik, ne de elektrikle ilgili bir haber var. Yüzlerce fabrikada, 10 binlerce işçiden bahsediyoruz. Büyük firmaların inanılmaz bir ekonomik kaybı var. 16 tanesinden biri olan bizim bulunduğumuz sanayi bölgesinde günde 10 milyon dolar ihracat var, 10 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu. ”

IAEE: Saatte 2 milyon liralık fatura çıkıyor

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, yaşanan kesintinin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp Adapazarı ve Kocaeli’nde de hayatın normal akışını olumsuz etkilediğini söyledi. İletim hatlarındaki arıza ile oluşan enerji fazlası nedeniyle sistem marjinal fiyatının 71 TL/MWh’e düştüğünü söyleyen Kumbaroğlu, "Kesintinin meydana geldiği zaman dilimine tekabül eden 500 TL/MWh’lik puant tarife üzerinden kesintinin fatura karşılığının saatte 2 milyon TL’yi aştığı söylemek mümkün. Tabi burada elektrik enerji hattı üzerindeki kayıptan bahsediyoruz. Hayatın normal akışının bozulmasının da ekonomiye doğrudan olumsuz etkileri var” dedi.