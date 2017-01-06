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Elektrik ve doğalgaza zam mı geliyor?

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Elektrik ve doğalgaza zam mı geliyor?
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "2017'de ne elektrik ne doğalgaza zam öngörmüyoruz." dedi.

Yaşadığımız elektrik kesintisi normal bir kesinti değil. 70'li yıllardan bugüne yapılan alt yapı yatırımlarıyla hattın tamamı tarihte ilk defa hepsi koptu. Doğal afet noktasında baktığınızda 70 km'yi geçen rüzgar hızında, ciddi bir tahrifat oldu. Yıkılan hatların 4 tanesinin tamiratı tamamlandı. Kalan 3 hattın devreye alınması birkaç hafta sürebilir ama bugün itibariyle 4. hattı da devreye alarak önemli bir sıkıntıyı aşmış olduk. En önemli husus şu; hakikaten ağır kış şartlarından dolayı mı bu elektrikler kesildi? Normal zamanda yaşamıyoruz. Bakın 31 Aralık gecesi üç farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğini tespit ettik. Normal günlerden geçmediğimiz için farklı tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. 30 Aralık'ta da siber saldırı ihbarı aldık.

"2017'DE ZAM YOK"

Enerji noktasında bakıldığında, gaz ve petrolde son aylarda artış yaşanmakta. İç piyasada biz bunları dövizle alıyoruz. Satışlarını TL ile yapan kurumlarımız için ciddi bir artış oldu. Ancak biz buna rağmen artırmadık ve hatta indirim uyguladık. 2017'de ne elektrik ne doğalgaza zam öngörmüyoruz.

YAZ SAATİ UYGULAMASI

Bu kararı almadan önce yoğun bir çalışma yürüttük. Bu çerçevede tüm paydaşlardan alınan yorumlar çerçevesinde yaz saati uygualamasının devamının daha sağlıklı olacağına karar verdik. Kasım ayı itibariyle yorumlar gelmeye başladı. Bu yorumların çoğu olumlu yorumlardı. Türkiye boylam olarak baktığınızda 76 dakika olan bir ülke. Türkiye mevsimsel olarak gün ışığını 8 saatten 16 saate kadar kış aylarından yaza kadar faydalanacak zamana karar veriyoruz. Bunun çalışanlar, öğrenciler ve toplumsal açıdan hakeza enerji açısından bakmak zorundayız. Gün ışığını mesainin içine koyma noktasında bir adım attık. Bunun enerji anlamında tasarrufu oldu.

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