Elektrikli otomobil pazarında büyüme beklentisi

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Bayram, "Türkiye'de yaklaşık bin elektrikli otomobil kullanılıyor. 400 kilometre menzile sahip yeni modellerle birlikte elektrikli otomobil satışlarının yükseleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'de 2011 yılından bu yana yaklaşık bin elektrikli otomobilin kullanıldığını, 400 kilometre menzile sahip yeni modellerin devreye girmesiyle bu araçların satışının daha da artacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Bayram, dünyada elektrikli otomobil kullanımının giderek arttığını, bu artışın Türkiye'ye de yansıdığını söyledi.

Yapılan araştırmaların, 2025 yılına gelindiğinde her 10 otomobilden 2'sinin elektrikli olacağını gösterdiğine işaret eden Bayram, "Bunun neden bu şekilde olacağını da örnekleriyle görmeye başladık. Geçen aylarda özellikle Avrupa'daki birkaç ülkenin dizel ve benzinli araçlara yasak getirmesi, üretime kısmen sınırlama getirilmesi, satış noktalarına kısmen sınırlama ve kullanım alanlarının kısmen sınırlanmasını örnek gösterebiliriz. Bu, 2025 yılına geldiğimizde elektrikli araçların Avrupa'da hızlı bir şekilde artan trendde satışına başlanacağını gösteriyor." dedi.





1 milyon elektrikli otomobil yollarda

Dünya genelinde elektrikli otomobil kullanımının her geçen gün arttığını yineleyen Bayram, "2011'de tüm dünyada sadece 45 bin adet satışı vardı. 2016'ya geldiğimizde yaklaşık 1 milyon adetlerin üzerini bulmaya başladı. Dolayısıyla ivme, merak, bilgi artıyor. Teknoloji de buna paralel olarak arttığı için elektrikli araç kullanımları da yoğun şekilde artıyor." diye konuştu.

Türkiye'de elektrikli otomobil kullanımıyla ilgili bir geçiş süreci yaşandığını söyleyen Bayram, şöyle devam etti:

"2011 yılından itibaren Türkiye'de yaklaşık bin adet elektrikli otomobil kullanılıyor. Ülke genelinde, 2015 yılında 120 adetlik elektrikli araç satışı vardı. Bu rakam 2016'da biraz düştü, fakat 2017 yılına girdiğimizde yeni gelen 400 kilometre menzile sahip modellerle birlikte elektrikli otomobil satışlarının biraz daha yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ülkemizin yerli elektrikli otomobil projesini destekliyoruz. Çünkü bu, gelişen diğer dünya ülkeleri karşısında en azından benzer teknolojiyi yakalamamız açısından önemli bir adım."

Bayram, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla "düz vites" sisteminin kalkacağına da işaret ederek, "Bu vites sistemi, tiptronik vites sistemiyle birlikte yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Elektrikli otomobillerle birlikte bunu hiç görmemeye başlayacağız. Elektrikli otomobillerde vites sistemi sadece ileri, geri, durma ve parktır. Buradan sürücü kurslarına sesleniyorum; 2020'lere geldiğimizde düz vites sistemini öğretmekten vazgeçsinler. Çünkü yakın zamanda düz vites sistemli otomobil kalmayacak." dedi.

Berkan Bayram, Türkiye'nin, şarj istasyonları konusunda, elektrikli otomobil satışına kıyasla daha gelişmiş durumda olduğunu belirterek, "Türkiye'de 400'e yakın elektrikli şarj istasyonu var. Bunun büyük kısmı İstanbul'da olsa da elektrikli otomobilinizle İstanbul'dan çıktığınızda Karadeniz'in bütün şehirlerini rahatça gezebilirsiniz. Özellikle Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Trabzon ve Kayseri gibi ara noktalarda şarj istasyonları mevcut." ifadesini kullandı.