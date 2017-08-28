Elektrikli süpürgede önemli değişiklik

14 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ hükümlerine göre; elektrikli süpürge satışlarında motor gücü ve kilovat/saat sınırlaması getiriliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan elektrikli süpürgelerin satışı ile ilgili değişiklik 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar satıcılar ürünlerini belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorunda. Avrupa Birliği (AB) mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde çevreye duyarlı tasarım (eko-tasarım) düzenlemesi hedefleniyor.

SÜPÜRGELER DE DAHA AZ ELEKTRİK TÜKETİMİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AB mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan Elektrik Süpürgeleri ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliği Ocak 2015’te Resmi Gazete`de yayınlanmıştı. İlgili yönetmeliğe göre; beyan edilen enerji sınıfının, temizleme performansı sınıflarının, toz yayma sınıfının, yıllık enerji tüketiminin ve ses güç seviyesinin piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilecek. Bu sayede elektrik süpürgelerinde daha az enerji tüketilmesi hedefleniyor.

900 VAT ALTI 500-1300 TL

Gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle motor gücü en fazla 900 vat olan elektrik süpürgelerinin satışının yapılmasına izin verilecek. Piyasadaki elektrik süpürgelerinin fiyatları özelliklerine göre 200 lira ile 2 bin lira arasında değişirken motor gücü 900 vat ve altı süpürgelerin fiyatı 500 lira ile bin 300 lira arasında farklılık gösteriyor.

MARKALAR HAZIRLIKLI

Uzmanlar , bu uygulamanın faaliyete girme konusunda markaların hazırlıklı olduğunu bildirdi. Tüketicilerin elektrik süpürgesi alırken litre emiş gücü ile motor gücünü karıştırmamalıdır. Sınırlamanın sadece motor gücüne getirildiğini, tozu emiş gücünde herhangi bir düşüşe neden olmadığı söylüyor. Enerji sarfiyatını belirli oranda azaltacak olan uygulama tüketicinin cebinden 1 Milyon TL’nin daha az çıkmasına sebep olacak.

Yetkililer Türkiye’de 10 yaşının üstünde yaklaşık 16 milyon civarında elektrikli ev aleti bulunduğunu ve hesaplamalara göre bu cihazların yeni verimli cihazlarla değiştirilmesi halinde 2,5 milyon megavat saat enerji tasarrufu sağlanacağı söylüyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan şartlara göre ürün satıcıları aşağıdaki maddelere uymak zorunda;

“a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tedarikçi tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir elektrikli süpürgenin dış yüzünde veya üzerine tutturulmuş olarak ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,

b) Son kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde elektrikli süpürgelerin satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, tedarikçi tarafından Ek-V'e uygun olarak temin edilen bilgiler ile birlikte söz konusu ürünlerin pazarlamasını yapmak,

c) Belirli bir modeldeki elektrikli süpürgeye yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,

ç) Belirli bir modeldeki elektrikli süpürgeye yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek, zorundadır.”