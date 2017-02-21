Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Monaco maçı öncesi ilginç açıklamalar yaptı. Guardiola, elenmeleri halinde eleştirmenlerin kendilerini öldürmek için hazır beklediğini savundu.

Guardiola, dünyadaki en iyi takımın hala Barcelona olduğunu da öne sürdü.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yolunda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Daha önce çalıştırdığı Barcelona ve Bayern Münih'te yarı finalden önce elenmeyen menajer Pep Guardiola, maç öncesi ilginç açıklamalar yaptı.



Yorumcuların sadece sonuca odaklı yorum yaptığını savunan Guardiola; "Herkes bizi izleyecek. Elenirsek eleştirmenler bizi öldürmek için hazır bekliyor. Turu geçmemiz halinde ise ne kadar iyi bir takım olduğumuzu yazacaklar" dedi.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamalarına karşın takımının bu seviyede oynamaya alışık olmadığını ifade eden Guardiola; "Burada bulunmak kolay değil. İnsanlar, City'nin mutlaka buralarda olması gerektiğini düşünebilir. Ancak birçok büyük takım bizim bulunduğumuz noktaya gelemedi. Son dönemde Şampiyonlar Ligi’nde başarılıyız. Ancak tarihimize baktığımızda Şampiyonlar Ligi’nin en deneyimli ekiplerinden biri olduğumuz söylenemez" diye konuştu.



Guardiola, dünyadaki en iyi takımın hala Barcelona olduğunu da öne sürdü. Paris Saint-Germain'in Katalan ekibi karşısındaki 4-0'lık galibiyetini değerlendiren başarılı menajer; "Lionel Messi bu seviyede oynamaya devam ettiği sürece kimse Barcelona'ya rakip olamaz. Ancak burası Şampiyonlar Ligi... 90 dakika içinde her şey yaşanabilir. Barcelona'nın başına gelen de bu" dedi.



